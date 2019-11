Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken vor dem Streifenwagen

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife war am Sonntagabend auf der L502 aus Richtung Breitenau in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs. Den Beamten fiel eine Autofahrerin auf, welche unmittelbar vor dem Streifenwagen fuhr. Die 35-Jährige fuhr auffällig in Schlangenlinien und geriet mit ihrem Audi zweimal über die Mittellinie. Aus diesem Grund wurde sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Einsatzkräfte stellten bei der Frau deutlichen Alkoholgeruch fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Das Ergebnis: 1,46 Promille und somit deutlich über der Promillegrenze. Noch vor Ort beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der 35-Jährigen. Gegen sie wird nun ermittelt. |slc

