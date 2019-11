Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 71- Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Was ist am frühen Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße passiert? Das ermittelt zurzeit die Polizei Kaiserslautern. Ein 17-Jähriger erstattete am Sonntag Anzeige aufgrund einer vermutlichen Körperverletzung zum Nachteil seines Großvaters.

Der Junge gab an, dass er von seiner Großmutter angerufen wurde, weil es dem 71-jährigen Opa nicht gut ginge. Als der 17-Jährige an der Wohnung ankam, stellte er mehrere Hämatome im Gesicht sowie Platzwunden am Kopf und der Nase seines Großvaters fest. Der Senior äußerte gegenüber seinem Enkel, dass er am frühen Samstagmorgen zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr von einem unbekannten Mann beim Verlassen des Hauses niedergeschlagen wurde.

Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der 71-Jährige hierbei eine Hirnblutung erlitt, weshalb er notoperiert wurde. Weitere Anhaltspunkte gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Haben Sie etwas Auffälliges am Samstagmorgen in der Moltkestraße beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631/369 2250. |slc

