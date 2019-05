POL-NMS: Neumünster - Polizei warnt erneut vor falschen Polizeibeamten

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster. Die Betrugsmasche um die falschen Polizeibeamten reißt weiterhin nicht ab. In Neumünster (Wittorf) wurde am 22.05.19 eine 83-jährige Dame fast um 20.000 Euro gebracht. Ein angeblicher Polizeibeamter gab am Telefon an, dass nach einem Überfall auf eine ältere Dame ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei. Bei diesem habe man eine Liste mit Namen und Bankverbindungen gefunden. Da das Geld auf der Bank angeblich nicht sicher sei, hatte sie den Betrag abgehoben. Auf dem Heimweg kamen der alte Dame dann aber doch Bedenken und sie rief die echte Polizei. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand jedoch am 9. Mai 2019 einer 87-Jährigen im Stadtteil Brachenfeld. Auf die alte Dame wurde am Telefon so lange eingeredet, bis sie das Geld von der Bank holte und an einem (geheimen) Übergabeort deponierte. Besonders perfide ist, dass den alten Menschen eine Mittäterschaft der Bankangestellten eingeredet wird. Begründete Zweifel aufmerksamer Bankmitarbeiter werden so untergraben. Die Polizei rät: Sprechen Sie am Telefon nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde oder deponieren Sie diese an vereinbarten Orten. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder sonst einer Person Ihres Vertrauens. Im Zweifel rufen Sie die echte Polizei unter 110. Wählen Sie nicht die Rückruftaste. Allein im Zuständigkeitsbereich der Kripo Neumünster wurden seit Anfang des Jahres rund 140 Versuchstaten angezeigt.

