Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Kind auf Fahrrad verletzt

Rendsburg (ots)

190524-2-pdnms Kind auf Fahrrad verletzt

Rendsburg. Eine zehnjährige Radfahrerin wurde Donnerstag (23.05.19, 17.10 Uhr) bei einem Unfall am Friedrich-Voß-Platz leicht verletzt, als sie mit einem Auto zusammenstieß. Das Kind hatte das Gefälle des Friedrich-Voß-Platzes Richtung Friedrich-Voß-Straße befahren und war seitlich mit einem Seat Ateca zusammengestoßen. Der Fahrer (50) des Seat war vorfahrtberechtigt in Richtung Alte Kieler Landstraße unterwegs und konnte den Unfall nicht verhindern. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in die Imlandklinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell