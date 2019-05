Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: ... das nenn ich festgefahren...

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Ein LKW-Fahrer hatte am Freitag, 10.05.2019, in den Morgenstunden, ein Haus In der Bräke beliefert und versucht, an der engen Stelle zu wenden. Das hat nicht ganz so geklappt, wie vom Fahrer geplant. Der LKW hat sich über mehrere Stunden komplett festgefahren, lag sowohl vorne als auch hinten auf der nassen Wiese auf und beschädigte diese leicht. Der 2. LKW-Fahrer, der zu Hilfe kam und dafür von hinten über eine nasse Grünfläche an den festgefahrenen LKW heranfuhr, um diesen von dort herauszuziehen, beschädigte das Dach eines Carports. Auch dieser Versuch schlug fehl. Die "helfende" Kette riss. Versuch Nummer drei mit Holzlatten unter den Hinterreifen schlug ebenfalls fehl. Die Reifen drehten durch und rauchten stark. Letztendlich erschien der wenig begeisterte Chef der Sepdition vor Ort und kümmerte sich selbständig um die Bergung seines Lkw. Fazit: Gibt es nicht, gibt es nicht. Anlage: Foro des Lkw

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell