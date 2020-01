Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Einbrecher macht Beute

Am Donnerstag brach in Rottenacker ein Unbekannter in ein Haus ein.

Ulm (ots)

Zwischen 16 Uhr und 18.45 Uhr gelangte ein Einbrecher auf ein Grundstück in der Straße "Am Silberberg". An einem Haus hebelte er die Terrassentür auf und gelangte ins Innere. In mehreren Räumen durchwühlte er die Schränke. Er fand eine Uhr. Die machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat am Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr verdächtige Personen in der Straße "Am Silberberg" gesehen? - Wer hat am Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Straße "Am Silberberg" gesehen? - Wer hat sonst etwas Verdächtiges gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ehingen unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

