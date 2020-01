Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto offen - Geheimnummer im Geldbeutel

Leichtes Spiel hatte am Mittwoch in Ulm ein Dieb.

Ulm (ots)

Gegen 8.45 Uhr belieferte eine Frau in der Haßlerstraße ein Geschäft mit Waren. Dazu ging sie mehrfach von ihrem Fahrzeug zum Laden. Ihre Handtasche, in der die Geldbörse war, ließ sie währenddessen im offenen Fahrzeug auf dem Beifahrersitz zurück. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl die Geldbörse. In der fand der Unbekannte zwei Bankkarten und die zugehörigen Geheimzahlen. Der Täter hob damit Geld ab, noch bevor die Bestohlene die Karten sperren konnte.

Die Polizei warnt ausdrücklich: Lassen Sie keine Taschen oder Wertsachen in ihrem Auto liegen. Wenn Diebe darauf aufmerksam werden, haben sie leichtes Spiel. Sie haben es nicht nur auf Geld und Navigationsgeräte abgesehen. Vor allem Taschen locken Täter an und haben in einem verlassenen Auto nichts verloren. Erst recht nicht, wenn es nicht verschlossen ist. Außerdem empfiehlt die Polizei, die Geheimnummer niemals auf einem Zettel zusammen mit der Scheckkarte aufzubewahren. Auch dann nicht, wenn sie scheinbar "verschlüsselt" ist. Denn Diebe sind clever genug, die PIN als solche zu erkennen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

