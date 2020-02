Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Hasselt - PKW-Räder auf Gelände eines Autohauses demontiert

Zeugen gesucht

Bedburg-Hau (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 31.01.2020, 22:10 Uhr und Samstag, 01.02.2020, 02:40 Uhr drangen unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände eines Autohauses an der Straße An der Molkerei in Bedburg-Hau / Ortsteil Hasselt. Hier wurden die Räder an insgesamt acht PKW entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, wenden sich bitte an die Polizei Kleve, Tel.: 02821/5040.

