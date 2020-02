Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Grundschule

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

In der Nacht zu Samstag, 01.02.2020 drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Grundschule an der Hartefelder Dorfstraße ein. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchwühlt, verschlossene Bürotüren wurden ebenso gewaltsam geöffnet. Nach ersten Feststellungen wurden eine Festplatte und eine Videokamera entwendet. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Geldern, Tel.: 02831/1250.

