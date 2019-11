Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. November 2019, 18:25 Uhr, beabsichtigte ein 37-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der B 212 in Richtung Süden unterwegs war, in Elsfleth, Ortsteil Wehrder, von der B 212 aus nach links auf seine Grundstückszufahrt abzubiegen.

Er musste jedoch verkehrsbedingt auf der B 212 warten. Der nachfolgende Führer eines Audi A 6 bemerkte das Halten zu spät und wich mit seinem Pkw nach rechts aus, um nicht auf den vor ihm wartenden Pkw aufzufahren.

Dabei geriet er nach rechts auf den Grünstreifen und überfuhr anschließend ein Vorfahrtszeichen. Nachdem der Unfallverursacher anschließend kurzfristig am Unfallort gewartet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Huntebrück davon.

Der Unfallverursacher, ein 35-Jähriger aus Berne, meldete sich einige Zeit später bei der Polizei und räumte ein, den Unfall verursacht zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3.150 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (1348349).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell