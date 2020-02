Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - mit PKW durch Fußgängerzone

Blutprobe angeordnet

Kleve (ots)

Am Samstag, 01.02.2020 gegen 23:45 Uhr befuhr ein 34jähriger Niederländer in Kleve die Hagsche Straße (Fußgängerzone). Bei der Ahndung des Verstoßes und der Kontrolle des Fahrers nahmen die einschreitenden Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Alco-Test verlief positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Ein Strafverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell