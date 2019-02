Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Motorradfahrer schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Samstagnachmittag ist es an der Karl-Braun-Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 19-jähriger Heranwachsender aus Melle war dort gegen 15 Uhr mit einem nicht zugelassenen sogenannten Dirtbike auf dem Radweg und dem angrenzenden Grünstreifen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Fall, überschlug sich mehrfach und verletzte sich an Hand und Schulter. Er musste in s Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

