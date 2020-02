Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall mit drei PKW

eine Person leicht verletzt

Kleve (ots)

Am Samstag, 01.02.2020, 13:45 Uhr musste ein 19jähriger Emmericher an der Einmündung Emmericher Str. / Olmer Str. seinen PKW verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 56-jährige Kölnerin konnte ihren PKW rechtzeitig zum Stillstand bringen. Eine 53jährige Kleverin konnte jedoch ihren PKW nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den PKW der Kölnerin auf, woraufhin ihr Fahrzeug auf den PKW des 19Jährigen geschoben wurde. Die Kölnerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand mittlerer Sachschaden.

