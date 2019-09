Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Restfreiheitsstrafe

Bad Krozingen (ots)

Wegen einer viermonatigen Restfreiheitsstrafe wurde ein 51-Jähriger festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Sonntagabend in einem Fernzug von Freiburg nach Basel, auf Höhe Bad Krozingen durch eine Streife des Zoll kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde ein offener Haftbefehl wegen Diebstahl festgestellt. Da die Strafaussetzung widerrufen wurde hatte der 51-Jährige eine viermonatige Restfreiheitsstrafe anzutreten. Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben, durch diese festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell