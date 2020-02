Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bei Einbruch in Cafe Tresor entwendet

Rees-Millingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 30.01.20 auf Freitag, 31.01.20, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Gaststätte im Reeser Ortsteil Millingen einen Tresor. Zuvor waren sie auf das Dach des Gebäudes geklettert und hatten ein dort angebrachtes Fenster (Oberlicht) aufgebrochen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Emmerich am Rhein unter der Nummer: 02822/7830.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell