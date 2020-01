Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Geld durch Gewinnspieltrick erbeutet

Issum (ots)

Opfer eines dreisten Betruges ist jetzt eine 76 Jahre alte Frau aus Issum geworden. Bereits Mitte Dezember 2019 erhielt die Rentnerin den Anruf einer Notarin, Kirsten Reich, die sich als Beauftragte des Unternehmens BERTELSMANN UND FREUNDE vorstellte und mitteilte, dass sie einen sechsstelligen Betrag bei einer Ziehung zum Jahresende gewonnen habe. Damit der Gewinn ausgezahlt werden könne, seien jedoch zuvor Gebühren zu entrichten. Im Anschluss erfolgten weitere Telefonate mit wechselnden weiblichen Gesprächspartnern, u.a. mit einer Frau Koch, worauf das Opfer zunächst einen vierstelligen Geldbetrag nach China überwies. In der Folge überwies die Frau, dieses Mal einen fünfstelligen Betrag, erneut nach China. Nachdem die Anrufer dem Opfer die Erhöhung der Gewinnsumme vorgegaukelt hatten, überwies die Dame noch einmal einen vierstelligen Betrag, dieses Mal in die USA. Eine vierte Auslandsüberweisung wurde nicht mehr ausgeführt. Aufmerksame Mitarbeiter der Hausbank der Issumerin hatten am Dienstag, 28.01.20, die Polizei informiert, wodurch ein noch höherer Schadenseintritt verhindert werden konnte. (SI)

