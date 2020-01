Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unfallbeteiligter gesucht

Issum (ots)

Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich am Donnerstag, 30.01.2020, ein unbekannter Fahrzeugführer von einer Unfallstelle auf der Straße Markt entfernt. Er war gegen 10.15 Uhr in eine Engstelle hineingefahren, obwohl er wartepflichtig war. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste deshalb stark abbremsen. Eine dahinter fahrende Radfahrerin prallte daraufhin gegen das Heck des Wagens und kam zu Fall. Hierdurch zerbarst die Heckscheibe des Autos. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz und musste in das Krankenhaus gebracht werden. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen roten Pkw normaler Größe gehandelt haben. Die Polizei in Geldern, Telefon 02831-1250, sucht nun Zeugen. (SI)

