Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Diebstahl in Bekleidungsgeschäft gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin versuchte am Donnerstag zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in Ludwigsburg in der Kirchstraße dort aufgehängte Ware zu stehlen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die Frau die Ware in den Hosenbund steckte und damit das Geschäft verlassen wollte. Eine verständigte Mitarbeiterin konfrontierte sie und forderte die Herausgabe der Ware. Dies verweigerte die Unbekannte. Erst als man mit der Polizei drohte und eine zweite Mitarbeiterin hinzukam, gab sie die Ware heraus und verließ das Geschäft. Die Frau wurde als ganz in schwarz gekleidet, circa 165cm groß, mit schwarzen Haaren und von kräftiger Statur beschrieben. Das Alter wurde auf circa 45 bis 50 Jahre geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen sich unter Tel. 07141 18 5353 zu melden.

