Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Rollerfahrer kollidiert mit Pkw und wird schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 14:45 Uhr kollidierte in Affalterbach in der Backnanger Straße ein 69-jähriger Rollerfahrer mit dem Opel eines 60-Jährigen. Der Opel war zuvor auf der Backnanger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte mutmaßlich in ein Grundstück abbiegen. Vermutlich übersah der Rollerfahrer den Opel und konnte deswegen nicht mehr rechtzeitig anhalten. In der Folge prallte der Roller in das Heck des Opel, wobei der Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 8.000 Euro. Der Roller ist nicht mehr fahrbereit und wird derzeit noch geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Affalterbach ist mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort. Die Backnanger Straße ist zurzeit zur Unfallaufnahme noch voll gesperrt.

