Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 7:10 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter in Holzgerlingen in der Berkenstraße in eine Schule und durchsuchte die Räumlichkeiten. Es ist bislang nicht bekannt, ob es dem Täter gelang etwas zu stehlen. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Holzgerlingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 41604 0 entgegen.

