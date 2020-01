Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Korntal-Münchingen: Auffahrunfall zwischen LKW mit einem Schwerverletzten

Ludwigsburg (ots)

Zwei beschädigte LKW mit insgesamt circa 40.000 Euro Sachschaden und ein Schwerverletzter ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 13:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn auf Höhe Korntal-Münchingen zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen. Ein LKW mit Anhänger musste wegen des stockenden Verkehrs anhalten, was dem nachfolgenden LKW vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr gelang. Bei der Kollision wurde das Führerhaus so stark beschädigt, dass der 57-Jährige Fahrer schwer verletzt und eingeklemmt wurde. Er musste durch die anrückenden Feuerwehren aus Ditzingen und Hirschlanden befreit werden. Diese waren mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Der 57-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme war es notwendig die Bundesautobahn zeitweise voll zu sperren. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des nicht mehr fahrbereiten LKW. Es entstand ein entsprechender Rückstau. Derzeit ist der rechte Fahrstreifen noch gesperrt.

