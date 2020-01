Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: versuchter schwerer Raub auf Gebrauchtwagenhandel

Ludwigsburg (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz mit zahlreichen Streifen kam es am Donnerstag in Herrenberg. Eine bislang unbekannte weibliche Person betrat gegen 08.00 Uhr das Gelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Straße "Schießtäle" und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von dem anwesenden 32-jährigen Mitarbeiter. Nachdem der Mann lauthals um Hilfe rief, entfernte sich die Täterin ohne Beute zu Fuß. Bereits vor der Tat soll sie in unmittelbarer Nähe des Autohandels gewartet haben. Beschrieben wurde sie als sehr schlank. Ihr Alter wurde auf 15 bis 19 Jahre geschätzt. Bekleidet war sie mit weißen Sneakers, hellen Jeans, einer dunklen Jacke sowie einer Mütze. Die mitgeführte Waffe soll silbern gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Person oder zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Böblingen unter der Tel. 07031 1300 zu melden.

