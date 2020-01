Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbrecher nimmt E-Bikes mit; Ditzingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen: Einbrecher nimmt E-Bikes mit

Zwischen Dienstag, 21:30 Uhr, und Mittwoch, 13:35 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu den Kellerräumen von vier Mehrfamilienhäusern in Gerlingen in der Schillerstraße. Dort wurden durch den Täter dann zwei Kellerräume aufgebrochen und jeweils ein E-Bike gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf circa 6.000 Euro beziffert. Es entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro. Der Polizeiposten Gerlingen nimmt unter Tel. 07156 9449 0 Zeugenhinweise entgegen.

Ditzingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren am Mittwoch zwischen 5:00 Uhr und 13:15 Uhr in Ditzingen in der Boschstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Dacia. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 07156 4352 0 beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell