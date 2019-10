Polizeidirektion Hannover

POL-H: Einbruch in Stadtbibliothek in Misburg-Nord

Hannover (ots)

Ein 38-jähriger Hannoveraner hat heute (21.10.2019) in den frühen Morgenstunden versucht, in die Stadtbibliothek Misburg an der Waldstraße einzubrechen. Einsatzkräfte des im gleichen Objekt untergebrachten Polizeikommissariat haben den Täter kurz nach der Tat an der Stadtbahnhaltestelle Misburg festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden Polizeibeamten gegen 01:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Dienststelle ein klirrendes Geräusch gehört. Im weiteren Verlauf sahen sie eine Person in Richtung Stadtbahnhaltestelle Misburg weglaufen. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf, bemerkten noch die eingeschlagene Scheibe zur Bibliothek und konnten den mutmaßlichen Täter im Zuge der Nahbereichsfahndung an der Stadtbahnhaltestelle festnehmen. Er soll heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt werden. Beamte der Polizeiinspektion Süd prüfen aktuell, ob der Täter für fünf weitere Einbrüche in Frage kommt. /has, now

