Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Magstadt: Lkw-Gespann mit erheblichen Mängeln stillgelegt

Ludwigsburg (ots)

Auf einen rumänischen Lkw mit Anhänger wurde die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Bundesautobahn 8 aufmerksam. Der 38-jährige Lkw-Fahrer war mit seinem Zuggespann im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart in Richtung Karlsruhe unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel den Beamten das unsachgemäß geschweißte Fahrgestell des auflaufgebremsten Anhängers auf. Ein Gutachter bei einer Prüfstelle stellte zudem zahlreiche weitere Mängel fest, unter anderem an der gesamten Bremsanlage und den Reifen. Das verkehrsunsichere Gespann wurde stillgelegt. Auf den Zustand der Fahrzeuge angesprochen, zeigte sich der Fahrer sehr uneinsichtig, weshalb zur Verhinderung der Weiterfahrt das Gefährt gesichert wurde und die Fahrzeugpapiere sowie die Kennzeichen bis zur vollständigen Reparatur einbehalten wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell