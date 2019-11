Polizei Dortmund

POL-DO: Gut riechen muss warten - Polizeibeamter nimmt Parfümdieb fest

Lfd. Nr.: 1351 Gut riechen möchte doch bestimmt jeder. So auch ein 38-Jähriger ohne festen Wohnsitz am gestrigen Tag in Dortmund Hörde. Er stahl aus einer Parfümerie in der Hermannstraße drei Packungen Parfüm im Wert von über 150 Euro und flüchtete. Drei Sachen wurden dem Dieb zum Verhängnis:

Erstens: Der Notruf. Die Angestellten in der Parfümerie wählten sofort die 110.

Zweitens: Die Beschreibung. Die Zeugen haben der Leitstelle der Polizei eine sehr gute Beschreibung des flüchtenden Täters gegeben.

Drittens: Polizist auf Streife. In Tatortnähe befand sich ein Bezirksbeamter auf Streife in seinem "Bezirk". Sofort begab er sich in Richtung Fluchtmöglichkeit, U-Bahn Bahnhof Hörde. Dank der guten Beschreibung konnte der Beamte den 38-Jährigen festnehmen.

Der Tatverdächtige ist wegen unzähliger gleichgelagerter Delikte polizeilich bekannt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde auf Grund fehlender Haftgründe entlassen.

