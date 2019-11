Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1350

Nach einem Raub am Samstagmorgen (16.11.) auf der Kleppingstraße sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 22-jähriger Dortmunder gegen 5.15 Uhr zu Fuß auf der Kleppingstraße in Richtung Ostwall unterwegs. In Höhe des dortigen Kindermuseums sprachen ihn zwei Männer an. Diese hatten ihn bereits kurz zuvor an der Haltestelle Reinoldikirche angesprochen und waren dem 22-Jährigen anschließend offenbar gefolgt. Plötzlich schlug einer dem jungen Mann ins Gesicht und forderte dessen Handy. Dann trat er den Dortmunder. Als dieser auf dem Boden lag, nahm der zweite Täter ihm Handy und Geldbörse aus den Hosentaschen. Nach der Tat flüchtete das Duo in Richtung Ostentor - und trennte sich auf dem Weg.

Der 22-Jährige beschrieb die Männer wie folgt: etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 bis 190 cm groß, normale Statur, südländischer Phänotyp. Einer hatte kurzrasierte Haare, der andere trug eine Cappy sowie eine Weste und sprach Deutsch mit leichtem Akzent.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

