Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Enkeltrick gescheitert

Geldern (ots)

Ein 92 Jahre alter Mann aus Geldern sollte am Donnerstag, 30.01.2020, Opfer eines Enkeltricks werden. Er war morgens von seinem angeblichen Enkel angerufen und um 15.000 Euro gebeten worden, weil der "in Schwierigkeiten" stecke. In einem weiteren Telefonat forderte der Verdächtige jetzt, dass der Rentner in ein Taxi steigen und zu seiner Bank fahren solle, um den Betrag abzuholen. Und tatsächlich erschien am Wohnort des älteren Herrn ein Taxi, welches der Unbekannte bei einem Gelderner Unternehmer dorthin dirigiert hatte. Da der 92-jährige jedoch zwischenzeitlich seine Ehefrau und seinen in der Nachbarschaft lebenden Sohn informiert hatte, schalteten diese blitzschnell und riefen die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten zwar das gerufene Taxi antreffen, jedoch keine weiteren verdächtigen Feststellungen mehr machen. Die Kripo Kalkar, Telefon 02822-880, sucht jetzt weitere Zeugen. (SI)

