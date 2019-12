Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrer übersehen und verletzt

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer kam es am Dienstagnachmittag in der Badstraße. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines VW stand gegen 16:10 Uhr an der Einmündung Kniebisstraße/ Badstraße und wollte nach links auf die Badstraße einfahren. Dabei übersah er offenbar einen Radfahrer, der gerade den Radweg vom Karl-Heitz Stadion kommend befuhr und über die Badstraße in die Kniebisstraße einfahren wollte. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der Radler über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Verletzt wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

