Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abfahrtskontrollen des gewerblichen Schwerlastverkehrs

Polizeiautobahnstation Montabaur - BAB 3, Gem. Heiligenroth (ots)

Am Samstagabend wurden durch die Polizeiautobahnstation Montabaur Abfahrtskontrollen des gewerblichen Güterverkehrs auf den Tank- und Rastanlagen Montabaur (BAB 3 in FR Köln) sowie Heiligenroth (FR Frankfurt am Main) durchgeführt. Der Schwerpunkt lag auf der präventiven Untersagung des Fahrtbeginns ab 22 Uhr (Ende Sonntagsfahrverbot) bei alkoholisierten Fahrern. Bei den kontrollierten Lkw-Fahrern wiesen zwei Werte von 1,3 sowie 0,71 Promille auf. Ihnen wurde der Fahrtantritt bis zur Ausnüchterung untersagt.

