Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gewerbsmäßig gestohlen

Offenburg (ots)

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls muss sich seit Dienstagnachmittag eine 32-Jährige verantworten. Die Frau steht im Verdacht, gegen 16:20 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße mehrere Parfums im Gesamtwert von rund 800 Euro in eine präparierte Tasche gesteckt und den Markt anschließend ohne zu bezahlen verlassen zu haben. Auf das Treiben der Frau aufmerksam geworden, wurde sie jedoch von einem Ladendetektiv verfolgt. Dieser lotste, die Frau verfolgend, die alarmierten Streifen des Polizeireviers Offenburg schließlich zu ihr. Nach der vorläufigen Festnahme wurde nun ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet. Darüber hinaus wurde der aus dem benachbarten Ausland stammenden Frau, wegen ihres gewerbsmäßigen Vorgehens durch die Polizeibehörde, ein Aufenthaltsverbot für die Innenstadt auferlegt.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell