Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Vorläufige Festnahme nach Einbruch

Oberkirch (ots)

Ein Einbruchsalarm in einen Getränkemarkt in der Appenweierer Straße am späten Dienstagabend rief die Beamten des Reviers Achern/Oberkirch und der umliegenden Dienststellen auf den Plan. Die beiden männlichen Täter wurden gegen 23:20 Uhr durch die eintreffende Marktleiterin entdeckt und suchten daraufhin das Weite. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 29-Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Da die Täter bei der Tatausführung gestört wurden liegt kein Diebstahlschaden vor. Beim Einbruch in den Markt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/am

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell