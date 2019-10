Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei kontrolliert Verdächtigen - Rauschgift sichergestellt

Neuss (ots)

Den richtigen Riecher hatte eine Polizeistreife am Mittwochvormittag (23.10.) in der Neusser Innenstadt. Gegen 11 Uhr, geriet ein 23-Jähriger an der Stresemannallee ins Visier der Ermittler. Bei der Überprüfung des polizeibekannten Mannes entdeckten die Polizisten, versteckt im nahgelegenen Erdreich, ein Rauschgiftdepot mit mehreren verkaufsfertigen Kokainbubbles (sogenannte "Bubbles" sind kugelförmig abgepackte Konsumeinheiten, die meist bei Kokain und Heroin Anwendung finden). Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats.

