Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher mit Untersuchungshaftbefehl festgenommen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Mittwochnachmittag (23.10.), gegen 13:30 Uhr, überprüften Beamte der Wache Neuss einen Verdächtigen im Bereich der Haltestelle 'Am Niedertor'. Die Ordnungshüter waren auf den 17-jährigen Mann aufmerksam geworden, da er sich beim Erblicken des Streifenwagens auffällig nervös verhielt und fluchtartig die Haltestelle verließ. Das Misstrauen der Beamten war anscheinend auch gerechtfertigt. Schnell stellte sich heraus, dass gegen den Jugendlichen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Neuss wegen Körperverletzung vorlag. Er wurde daraufhin festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell