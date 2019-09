Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Renitener Tabakdieb

Lüdenscheid (ots)

Mit einer Dose Tabak in der Hand und ohne zu bezahlen ist ein 35-jähriger Lüdenscheider am Samstag um 12.38 Uhr aus einem Kiosk verschwunden. Die Verkäuferin verfolgte ihn und bekam ihn einige Meter entfernt vom Kiosk zu fassen. Beim Losreißen verletzte der mutmaßliche Dieb die Frau leicht. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen ermitteln. Er ist bereits wegen zahlreicher ähnlicher Delikte aufgefallen. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen eines räuberischen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell