Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (235/2019) Auf regenasser Fahrbahn von der Straße abgekommen - 52 Jahre alter BMW-Fahrer bei Unfall in Göttingen schwer verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Weende, Am Faßberg Dienstag, 2. April 2019, gegen 23.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Faßberg" in Göttingen-Weende ist am Dienstagabend (02.04.19) ein 52 Jahre alter BMW-Fahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen verlor der Göttinger gegen 23.45 Uhr in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Die Limousine kam nach links von der Straße ab, fuhr in eine Böschung mit angrenzendem Bachlauf und kollidierte mit einem Baum.

Bei dem Unfall zog sich der Göttinger schwere Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften in die Göttinger Uniklinik eingeliefert.

Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich vermutlich auf mehrere zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell