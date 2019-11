Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Sachschaden nach Unfall - Verursacher flüchtet

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagabend (18 Uhr) bis Samstagmorgen (03 Uhr) beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Arndtstraße einen schwarzen VW Sharan und flüchtete. Der oder die Flüchtige war vermutlich mit einem roten Fahrzeug unterwegs und stieß zwischen den Hausnummern 5 bis 13 gegen den auf einem Parkstreifen abgestellten VW. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den Verursacher, sich zu melden. Tel. 0541/327-2215.

