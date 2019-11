Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Werkzeuge bei Einbruch erbeutet

Bissendorf (ots)

Ein Maschinenbauunternehmen am Teichhausweg erhielt in der Zeit von Freitagnachmittag (15.30 Uhr) bis Samstagnachmittag (15.30 Uhr) ungebetenen Besuch. Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Büroräumen. Dort machten sie sich gewaltsam an mehreren Schränken zu schaffen und stahlen Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 05422/920600 bei der Polizei in Melle.

