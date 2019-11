Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - "Parkplatzrempler" - Zeugen gesucht

Bad Laer (ots)

In der Straße Grüner Weg ereignete sich am Freitagnachmittag eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Renault Captur stellte ihr Auto gegen 15.15 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes ab. In der Zeit bis 16.30 Uhr stieß ein Unbekannter gegen den Kleinwagen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Dissen, Tel. 05421/921390.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell