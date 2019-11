Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte stehlen Toyota

Osnabrück (ots)

Einen grauen Toyota Auris Hybrid, mit den Kennzeichen OS-X 282, entwendeten Unbekannte in der Bismarckstraße. Das Fahrzeug stand in Höhe der Hausnummer 23 am Straßenrand, als sich der oder die Täter zwischen Freitagmittag (12.30 Uhr) und Samstagmorgen (11.45 Uhr) daran zu schaffen machten und das Auto mitnahmen. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pkw machen können, sich zu melden. Telefon 0541/327-2215.

