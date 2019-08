Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrüche in Kirchengemeinde Wildeshausen und Harpstedt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Wildeshausen: .

In der Zeit von Dienstag, 27. August 2019, 19:15 Uhr bis Mittwoch, 28. August 2019, 08:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in das Kirchenbüro der ev. luth. Kirchengemeinde in der Straße "Sägekuhle" eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu den Innenräumen, indem sie ein Fenster des Kirchenbüros aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten, hebelten weitere Schränke auf und entwendeten eine größere Menge Bargeld.

Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen (1026181).

.

Einbruch in Harpstedt: .

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstag, den 27. August 2019, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, den 28. August 2019, 16:00 Uhr, in die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde Harpstedt ein.

Durch Einwirkung auf ein Fenster gelangten sie in das Amtszimmer des Gemeindehauses in der Kirchstraße und durchsuchten den Innenraum. Anschließend brachen sie eine weitere Tür auf.

Letztendlich flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute.

Der verursachte Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen (1029020).

