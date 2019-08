POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ahlhorn: Unbekannte legen Gullydeckel auf Fahrbahn +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Landkreis Oldenburg: Ahlhorn: Unbekannte legen Gullydeckel auf Fahrbahn +++ Zeugen gesucht

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am Mittwoch, den 28. August 2019, in Ahlhorn.

Beamte der Polizei Ahlhorn stellten gegen 02:00 Uhr in der Zeppelinstraße fest, dass sich vier Gullydeckel auf der Fahrbahn befinden. Die Gullydeckel wurden durch bislang unbekannte Täter ausgehoben und neben die zugehörigen Kanalöffnungen gelegt.

Die Polizeibeamten setzten die Gullydeckel wieder ein.

Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der Polizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435 91919-0 mitzuteilen (1025336).

