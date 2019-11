Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Unfall verursacht und geflüchtet -Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Einen schwarzen VW Golf sucht die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in Pforzheim. Der 49-jährige Fahrer eines Skodas war gegen 17.35 Uhr auf der Straße Am Waisehnhausplatz stadtauswärts unterwegs. In Höhe des Stadttheaters musste er verkehrsbedingt anhalten und bemerkte hier wie der schwarze VW an seinem rechten hinteren Stoßfänger streifte. Ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen fuhr der Verursacher jedoch weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Zenthofstraße. An dem Skoda des 49-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07231 186-4100 an das Verkehrskommissariat Pforzheim.

