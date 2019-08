Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Nach einem versuchten Raub am Donnerstag (8.8.) gegen 20.20 Uhr an der Feldstraße sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging ein 76-jähriger Dortmunder zur Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße - nahe der Wenkerstraße. Kurz bevor er die Tür erreichte, sprach ihn ein Mann in einer für ihn fremden Sprache an. Dann riss er an der Umhängetasche des 76-Jährigen, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Als der Tatverdächtige die Tasche plötzlich losließ, stürzte der Dortmunder gegen die Glastür am Hauseingang. Diese zerbrach, der Senior verletzte sich.

Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute in Richtung Heiliger Weg. Offenbar stieg er rund 100 Meter weiter - durch die hintere Tür an der Beifahrerseite - in einen dunklen VW Golf IV ein. Anschließend fuhr das Auto in unbekannte Richtung davon.

Der verletzte Dortmunder kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Zeugenaussagen war der Tatverdächtige etwa 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, hatte kurze schwarze Haare, ein südländisches Erscheinungsbild, sprach eine den Zeugen unbekannte ausländische Sprache, war bekleidet mit einem hellen T-Shirt sowie einer dreiviertellangen Hose.

Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

