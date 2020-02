Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Mercedes SUV gestohlen

Zeugen gesucht

Uedem (ots)

Im der Nacht zu Samstag, 01.02.2020 zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr wurde von einem Parkplatz am Kleinbergsbäumchen in Uedem ein PKW entwendet. Der Parkplatz liegt angrenzend zu der Einmündung mit der Bergstraße. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mercedes GLK 220CDI/4matic mit dem Kennzeichen KLE-GP101. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Polizei Goch, Tel.: 02823/1080.

