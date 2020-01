POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am heutigen Morgen, gegen 11:20 Uhr kam es in der Moorstraße in Altenglan, OT Mühlbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beim vorbeifahren an einem parkenden Fahrzeug kam es zu einer Kollision zwischen einer 80-jährigen und einer vor ihr fahrenden 47-jährigen Fahrzeugführerin. Aufgrund der Spurenlage überholte die 80-jährige vermutlich die in gleicher Richtung fahrende 47-jährige Fahrzeugführerin. Die 47-jährige wollte jedoch vermutlich zeitgleich an einem parkenden Fahrzeug vorbeifahren, weshalb es anschließend zu der Kollision zwischen beiden Beteiligten kam. Infolgedessen kollidierte die 80-jährige mit einer am Fahrbahnrand befindlichen Straßenlaterne und überschlug sich hierbei und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die 47-jährige Fahrzeugführerin wurde auf das parkende Fahrzeug aufgeschoben. Die 80-jährige Fahrerin wurde schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht. Die 47-jährige Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000,-EUR. Die Straße musste für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

