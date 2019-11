Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahrraddiebstahl aufgeklärt / Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Im Rahmen von Ermittlungen ist es Polizeibeamten gelungen, einen Fahrraddiebstahl vom 22. Oktober 2019 aufzuklären. Damals wurde ein Mountainbike an einer Bushaltestelle in Edewechterdamm entwendet. Als am 9. November 2019 ein Jugendlicher mit dem Fahrrad umherfuhr, erkannte der Geschädigte das Fahrrad wieder und alarmierte die Polizei. Der Jugendliche hatte das Fahrrad von einem Bekannten erworben. Im Rahmen der Ermittlungen gegen den ebenfalls jugendlichen Bekannten konnte ein weiteres Fahrrad sichergestellt werden. Es handelt sich dabei um schwarzes Trekkingrad. Wer kann Angaben zum Eigentümer des Fahrrades machen? Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Friesoythe (Tel.: 04491-9316-0 oder 9316-241).

