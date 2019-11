Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen - Vörden - Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Am Mittwoch, 13. November 2019, um 19.00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter im Lieschweg die Terrassentür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Der Täter wurde von einem 19-jährigen Hausbewohner dabei gestört und floh, ohne Diebesgut erlangt zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Damme - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, 13. November 2019, zwischen 8.15 Uhr und 19.00 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür einer Wohnung im Erlenweg auf. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas gestohlen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 12. November 2019, 17.00 Uhr und Mittwoch, 13. November 2019, 9.50 Uhr kam es in der Nieberdingstraße zu Sachbeschädigungen an einem Wohnhaus. Es wurde die Fensterscheibe zerstört sowie eine Jalousie beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Bakum - Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle

In der Zeit zwischen Donnerstag, 31. Oktober 2019, 17.00 Uhr bis Samstag, 9. November 2019, 09.00 Uhr drangen unbekannte Täter in der Straße Install in eine Lagerhalle ein und entwendeten zwei Reitsättel und zwei Pferdedecken. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 920 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. November 2019, um 12.14 Uhr befuhr eine 27-Jährige aus Damme den Netto Parkplatz und beabsichtigte auf die Vördener Straße aufzubiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme und es kam zum Zusammenstoß. Die 58-Jähirge wurde durch den Aufprall leicht verletzt und begab sich ins Dammer Krankenhaus zur weiteren Untersuchung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000,00 EUR.

Rückfragen bitte an:



POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell