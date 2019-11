Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Kfz-Aufbrüche

In der Zeit zwischen Dienstag, 12. November 2019, 17.45 Uhr und Mittwoch, 13. November 2019, 5.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in drei Montagefahrzeuge ein, welche vor einer Firma im Trichterbecherweg standen. Es wurden Werkzeuge sowie Zubehör entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. November 2019, zwischen 10.00 Uhr und 11:10 Uhr, kam es in der Bahnhofsstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr in Richtung Dinklage. Dabei beschädigte er den linken Außenspiegel eines in der Straße geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell