Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. November 2019, zwischen 7.15 Uhr und 12.15 Uhr kam es auf einem Parkplatz der Alten Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte einen Schaden an einem dort geparkten Daimler. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 13. November 2019, zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr stand eine bislang unbekannte weibliche Autofahrerin auf der Straße Am Kaufwald. Als sie in Richtung Hauptstraße anfuhr, kollidierte sie mit einer vor ihr stehenden 23-jährigen Fußgängerin aus Friesoythe. Die Friesoytherin stieß dabei mit dem Kopf auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Die Autofahrerin fuhr nach Angaben der Friesoytherin einen weißen Pkw mit auswärtigem Kennzeichen und war zwischen 20-25 Jahre alt und hatte auffällig hellblondes Haar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 13. November 2019, um 17.50 Uhr, kam es auf der Garreler Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Prenzlau fuhr die Jägerstraße in Richtung Schäfersstraße und überquerte hierzu die Garreler Straße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 29-jährigen Autofahrers aus Garrel, der in Richtung Garrel fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrzeuginsassen sowie ein 22-jähriger Beifahrer der Prenzlauerin leicht.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 13. November 2019, um 11.20 Uhr, kam es im Kreisverkehrsbereich der Hauptstraße/Gerhard-Unger-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 61-jährige Autofahrerin aus dem Saterland fuhr von der Hauptstraße kommend in Richtung Kreisel und wollte in die Gerhard-Unger-Straße abbiegen. Dort übersah sie einen 30-jährigen Fahrradfahrer aus Friesoythe, der in Richtung Hauptstraße fuhr. Der Fahrradfahrer musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 13. November 2019, um 21.42 Uhr kam es auf der Thüler Straße, Bundesstraße 72, zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Apen stand mit seiner 27-jährigen Beisitzerin aus Cloppenburg vor der dortigen Baustellenampel in Richtung Cloppenburg. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Vreden fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ungebremst auf den wartenden Wagen auf. Alle drei Fahrzeuginsassen der beiden Fahrzeuge verletzten sich leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

